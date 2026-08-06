Ekonomi Kuartal II-2026 Tumbuh Melambat, Pemerintah Pede Target 6 Persen Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 yang melambat.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 tercatat berada di angka 5,29 persen, menurun dibandingkan kuartal I-2026 yang berada di level 5,61 persen.

Enggak optimal, kita bisa tembus 5,29 itu dengan cukup baik, kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Kendati melambat, Purbaya menyatakan pencapaian tersebut dinilai sudah maksimal di tengah ekonomi tinggi akibat infeksi global.

Ke depan, pemerintah meyakini laju perekonomian pada triwulan ketiga dan keempat akan mendorong ke arah yang lebih cepat menuju target enam persen.

Purbaya tekanan upaya percepatan tersebut akan dilakukan dengan memaksimalkan seluruh mesin pertumbuhan yang ada di negeri ini.

Salah satu strategi utama yang disiapkan yakni menambah jumlah uang perputaran perekonomian demi menggairahkan aktivitas pasar.

Pemerintah juga mengambil langkah konkret untuk menekan suku bunga deposan dari perbankan agar biaya modal bisa lebih efisien.