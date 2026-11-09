Ekonom Beber Bahaya Shadow Economy bagi Perekonomian Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyoroti dampak negatif praktik shadow economy atau ekonomi bayangan terhadap perekonomian negara.

Esther membeberkan imbas paling nyata dari maraknya ekonomi bawah tanah ialah berkurangnya potensi penerimaan pajak akibat tergerusnya basis perpajakan nasional.

Menurut Esther, aktivitas ekonomi tak terdaftar itu selain merugikan kas negara juga membuat kalkulasi indikator makroekonomi tidak akurat.

"Angka produk domestik bruto atau PDB tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya," kata Esther kepada jpnn.com pada Minggu (8/11/2026).

Dari sisi iklim industri, imbuh Esther, praktik itu memicu persaingan usaha yang tidak sehat karena sangat merugikan para pelaku bisnis resmi yang taat membayar pajak.

Esther menyebut fenomena ekonomi bayangan itu didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi, baik legal maupun ilegal, yang sengaja disembunyikan dari pengawasan dan pencatatan resmi pemerintah.

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Menurut analisisnya, maraknya shadow economy dipicu tingginya dorongan pelaku usaha untuk menghindari beban pajak dan kebijakan fiskal yang dianggap merugikan.

Di samping itu, Esther menyebut rumitnya proses perizinan serta tingginya biaya legalitas usaha resmi turut mendorong pelaku bisnis masuk ke sektor informal.