Ekonomi Mode Perang, KSPSI Dukung Defisit Anggaran Empat Persen
jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan sinyal hijau terhadap usulan peningkatan batas defisit anggaran negara di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyatakan dapat memahami jika defisit anggaran dinaikkan dari tiga persen menjadi empat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, Jumhur memberikan syarat tegas, tambahan ruang fiskal sebesar satu persen tersebut harus dialokasikan secara khusus sebagai cadangan subsidi dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak krisis, terutama kaum buruh.
“Kalau memang harus naik, kami bisa memahami. Namun, satu persen itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat,” tegas Jumhur dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kesiapan Buruh Indonesia dan Dunia Menghadapi Mode Perang Berkepanjangan" di Jakarta, Rabu (4/3).
Usulan kenaikan defisit ini awalnya dilontarkan oleh ekonom senior Anthony Budiawan dalam forum yang sama. Anthony menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif serius dalam menghadapi kondisi ekonomi yang ia sebut sebagai "mode perang".
Menurut Anthony, dengan memperlebar defisit hingga empat persen, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah memastikan dunia usaha tetap berjalan melalui pemberian stimulus agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Kalau perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya langsung ke buruh melalui PHK. Karena itu, harus ada jaring pengaman sosial yang kuat,” jelas Anthony.
Anthony memprediksi bahwa dalam krisis berkepanjangan, daya beli masyarakat akan menurun drastis karena kecenderungan untuk menahan pengeluaran selain kebutuhan pokok (sembako).
Ekonomi Mode Perang, Ketum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyatakan bisa memahami jika defisit anggaran dinaikkan dari tiga persen menjadi empat persen dari PDB
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Undang Sejumlah Tokoh Membahas Dampak Perang Amerika-Israel Vs Iran
- PalmCo Dukung Pemberdayaan Pandai Besi, Salah Satunya di Sumut
- Sebut Prabowo Sangat Egaliter, KSPSI dan KSBSI Deklarasikan Dukung Penuh Program Pemerintah
- Akademisi Soroti Peran Rantai Pasok dalam Menjaga Kualitas MBG
- Studi Oxford Economics 2026: McDonald’s Indonesia Dukung Lapangan Kerja Lintas Sektor
- Ibas Sebut SPPG Karanglo Jadi Contoh Dapur Sehat Berbasis Ekonomi Lokal