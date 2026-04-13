Ekonomi Palembang Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen, Pemkot Fokus Sektor Syariah
jpnn.com, PALEMBANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumsel, khususnya Kota Paembang tetap berada di tren positif pada kuartal II tahun 2026.
Meski sempat mengalami sedikit perlambatan pasca-Lebaran, pertumbuhan ekonomi diyakini masih akan tumbuh kuat.
Kepala BI Sumsel Bambang Pramono optimis bahwa angka pertumbuhan akan berada di tentang angka yang cukup signifikan dalam waktu dekat.
"Pertumbuhan ekonomi kita saat ini memang ada sedikit perlambatan pasca-Lebaran, tetapi kami tetap optimis pertumbuhan di kuartal kedua tahun ini berada di rentang 5,4 persen hingga 5,6 persen," ujar Bambang, saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (13/4/2026).
Menanggapi proyeksi tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemkot Palembang tengah melakukan langkah strategis dengan menitikberatkan pengembangan ekonomi syariah.
"Ada titik/lokus yang perlu dilakukan percepatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ini kita mendukung sepenuhnya," tegas Dewa.
Penguatan ekonomi syariah diharapkan juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan (UMKM).
"Dampaknya juga ke pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang," kata Dewa singkat. (mcr35/jpnn)
Meski sempat mengalami sedikit perlambatan pasca-Lebaran, pertumbuhan ekonomi di Palembang diyakini tumbuh 5,6 persen di kuartal II tahun 2026.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati
- Pemkot Palembang & BI Sumsel Bidik Ekonomi Syariah, Sentra Pempek 26 Ilir Jadi Zona Kuliner Halal
- Fokus Evaluasi, Wali Kota Palembang Tunda Peluncuran CFD
- Berbeda dengan Bank Dunia, Waka MPR Eddy Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5%
- Pacu Ekonomi RI, Menkeu Purbaya Andalkan Mekanisme 'Invisible Hand' Lewat Dana SAL
- Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Mencapai 5,5 Persen di Kuartal I-2026
- Wamendagri Bima Arya Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kepri