Ekonomi Palopo Tumbuh 8,94 Persen, Askrindo Perkuat Mitigasi Risiko

jpnn.com, PALOPO - Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mencapai 8,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 39,74 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 48,38 persen. Perkembangan itu dinilai menunjukkan adanya peluang penguatan aktivitas ekonomi di Kota Palopo.

Melihat potensi tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo Branch Office Makassar menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Palopo melalui Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penjaminan dan Asuransi Umum.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pembangunan, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur, dapat berjalan optimal.

"Kota Palopo memerlukan ekosistem usaha yang tangguh dan didukung oleh instrumen mitigasi risiko yang kuat agar para pelaku usaha dapat melakukan perluasan kapasitas usaha dengan aman," kata Budhi, dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Kerja sama tersebut ditandatangani Wali Kota Palopo Hj. Naili dan Branch Manager Askrindo Branch Office Makassar Danny Supriyanto Aditya dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Pancasila Kota Palopo, Senin (17/8).

Selain mendukung pembangunan daerah, kerja sama tersebut mencakup perlindungan bagi pelaku UMKM dari risiko kebakaran dan risiko lainnya yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.