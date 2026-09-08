Ekonomi RI Terdampak Akibat Bencana Alam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bencana yang melanda Indonesia saat ini, tidak mempengaruhi perekonomian pada kuartal III dan IV tahun ini secara signifikan.

Purbaya mengamini memang ada gejolak ekonomi, tetapi jumlah tersebut tidak membuat parah ekonomi di dalam negeri

"Aman, dari anggaran tidak ada masalah. Dari ekonomi harusnya ada gangguan sedikit, tetapi tidak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (7/9).

Purbaya mengeklaim perekonomian di dalam negeri masih sesuai dengan target pemerintah.

"Masih (sesuai target), malah kami genjot triwulan ketiga dan keempat ini," katanya.

Terkait penanganan bencana, Purbaya menyampaikan bahwa hal tersebut ditangani oleh anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kendati demikian, Purbaya siap untuk memberikan tambahan dana untuk penanganan bencana jika dibutuhkan.

"BNPB ada dana. Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau (ada) kebutuhan dana tambahan baru dikasih. Mudah-mudahan tidak besar dampaknya," katanya.