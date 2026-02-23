menu
Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Menkeu Purbaya: Kita Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh solid di angka 5,11 persen.

Pertumbuhan ini tercatat mengalami peningkatan dibanding capaian pada tahun sebelumnya, yang sebesar 5,03 persen.

Menkeu Purbaya menekankan Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal. 

Dia mengeklaim Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit paling rendah di tahun 2025, dibanding negara lain. 

"Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara," kata Menkeu Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Purbaya menyoroti besarnya biaya fiskal yang dikeluarkan negara tetangga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Kendati angka pertumbuhan Indonesia berada di bawah Vietnam dan Malaysia, 

Menkeu menyatakan performa Indonesia berada di atas kedua negara tersebut.

Ekonomi RI 2025 tumbuh 5,11 persen, Menkeu Purbaya mengeklaim lebih jago dari Malaysia karena defisit lebih rendah.

