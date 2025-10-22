Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,42 Persen di Triwulan II 2025, Tertinggi Kedua di Sumatra

jpnn.com, PALEMBANG - Perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan ketangguhan di tengah dinamika global.

Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 5,42 persen (yoy), menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Sumatra.

Kinerja positif ini salah satunya didorong oleh peningkatan sektor investasi sebesar 5,65 persen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra dalam 2nd Sriwijaya Economic Forum yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel The Excelton Palembang, Selasa (21/10).

Menurut Edward, investasi merupakan motor utama penggerak transformasi ekonomi Sumsel menuju struktur yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Melalui investasi yang berkualitas, kami dapat memperkuat sektor hilirisasi, memperluas lapangan kerja dan menumbuhkan industri baru yang bernilai tambah,” ujar Sekda Edward dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Dia menyampaikan Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menarik investor, antara lain dengan menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 32 Tahun 2023 sebagai dasar pemberian insentif serta kemudahan investasi.

Selain itu, lanjut Edward, Pemprov Sumsel juga tengah menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang berisi daftar proyek siap investasi di berbagai sektor strategis seperti energi, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.