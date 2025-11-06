menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025, Belanja Pemerintah & Manufaktur jadi Penopang

Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025, Belanja Pemerintah & Manufaktur jadi Penopang

Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025, Belanja Pemerintah & Manufaktur jadi Penopang
Peneliti ekonomi GREAT Institute sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas YARSI, Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP. CSA., tangan memaparkan kondisi ekonomi Indonesia dalam konferensi pers belum lama ini. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kabar positif bagi perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,04% (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2025.

Angka itu menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan sedikit di atas perkiraan banyak pihak.

BPS memerinci, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan pada periode Juli-September 2025 mencapai Rp 3.444,8 triliun, naik dari Rp 3.279,5 triliun pada kuartal sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 6.060,0 triliun.

Pertumbuhan 5,04% ini terjadi meski Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat memproyeksikan adanya sedikit perlambatan.

Menkeu Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 akan sedikit melemah. Salah satunya karena dampak aksi demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025.

Meski demikian, angka realisasi BPS itu masih berada dalam rentang optimisme pemerintah dan menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat.

Peneliti ekonomi GREAT Institute sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas YARSI, Prof. Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM., CRP. CSA., menilai pertumbuhan ini sebagai hasil yang cukup baik.

Ekonomi tumbuh solid 5,04% di Kuartal III 2025, belanja pemerintah dan manufaktur jadi penopang.

