Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025, Demokrat Dorong Pemerintah Ambil Langkah Agresif

jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif guna memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat di periode mendatang.

Hal itu disampaikan Marwan merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

Menurut Marwan, angka itu patut diapresiasi karena Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.

Capaian itu juga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.

"Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025," kata Marwan dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.

Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas 3 persen, padahal konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.