Ekonomi Tumbuh 5,29%, Banggar DPR Soroti Pelemahan Sektor Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku bersyukur ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan II 2026 di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Said, masa libur sekolah pada Juli berkontribusi terhadap sektor akomodasi, makanan, dan minuman.
"Tumbuh hingga 10,6 persen," kata dia kepada awak media, Kamis (6/8).
Said melanjutkan masa penerimaan sekolah, pendidikan tinggi, serta kenaikan kelas menyumbang pertumbuhan ekonomi sektor infokom 6,97 persen pada triwulan II 2026.
"Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi, sehingga sektor infokom tumbuh 6,97 persen pada triwulan II 2026," katanya.
Said melanjutkan musim kemarau yang begitu panas juga mendorong permintaan terhadap listrik untuk suplai pendingin ruangan, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.
"Konflik geopolitik meningkatkan harga gas, sehingga sektor listrik dan gas nasik 10,81 persen," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Namun, Said menyoroti penurunan sektor industri pengolahan yang melambat dari 5,04 persen pada triwulan I 2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II 2026.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan sektor pertanian sangat strategis karena berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB.
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