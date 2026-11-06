Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, GREAT Institute Sebut Prabowonomics Mulai Tunjukkan Hasil
jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 mencatatkan hasil mengejutkan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pertumbuhan justru mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui perkiraan sejumlah ekonom.
Capaian itu dinilai menjadi momentum positif bagi arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto atau yang dikenal sebagai Prabowonomics.
Peneliti GREAT Institute Ani Asriyah mengatakan pertumbuhan tersebut bukan sekadar angka yang melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya fondasi ekonomi nasional, terutama dari sektor industri.
"Pertumbuhan 5,47 persen bukan sekadar melampaui perkiraan banyak ekonom. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian kita mampu mempertahankan momentum, bahkan mencatat akselerasi yang relatif jarang terjadi pada triwulan ketiga," ujar Ani, Jumat (6/11).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,29 persen. Angka itu juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,04 persen.
Menariknya, realisasi tersebut melampaui konsensus 31 ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg sebesar 5,20 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan berhasil melampaui proyeksi GREAT Institute yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,4 persen.
Menurut Ani, perkembangan ini sejalan dengan optimisme Presiden Prabowo yang pernah disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Januari 2026.
Saat itu, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengejutkan banyak pihak di dunia.
Ekonomi tumbuh 5,47 persen, peneliti GREAT Institute Ani Asriyah sebut Prabowonomics mulai menunjukkan hasil
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