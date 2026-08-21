Ekosistem CFX Mendorong Sinergi Regulator dan Pelaku Industri Aset Digital

jpnn.com - Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX), bersama dengan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI), dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) meneguhkan komitmennya dalam mengakselerasi pertumbuhan industri aset keuangan digital Tanah Air yang patuh regulasi, aman, dan berkelanjutan.

Memanfaatkan momentum berkumpulnya para pemangku kepentingan global dan domestik pada helatan Coinfest Asia 2026, ekosistem CFX berpartisipasi dalam memfasilitasi ruang dialog inklusif, edukasi publik, serta pengembangan inovasi produk berbasis tata kelola yang baik.

Langkah ini mempertegas posisi CFX sebagai benchmark utama bagi para pelaku industri aset kripto nasional. Sebagai bentuk inisiatif konkret, Bursa Kripto CFX bersama KKI dan ICC menggelar dua agenda strategis.

Baca Juga: 5 Startup Binaan Menara Syariah Teken MoU dengan CFX untuk Bangun Ekosistem Bersama

Pertama, CFX Seaside Mixer, sebuah ruang networking eksklusif yang mempertemukan legislator, regulator, pelaku industri, penyedia teknologi, hingga investor institusi. Kedua, CFX Cryptalk Vol. 2.0: Synergy for Integrity, sebuah forum diskusi interaktif yang dihadiri oleh perwakilan Komisi XI DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengelola infrastruktur BKK (Bursa, Kliring, Kustodian), serta Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang merupakan anggota Bursa CFX.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani menjelaskan bahwa CFX Cryptalk Vol. 2.0 dirancang sebagai langkah nyata bursa dalam menetapkan tolok ukur baru bagi tata kelola dan transparansi industri.

Forum tersebut menghadirkan ruang komunikasi dua arah yang konstruktif antara penyelenggara infrastruktur dan para anggota bursa, yang disimak langsung secara transparan oleh regulator serta pembuat kebijakan.

Subani mengatakan CFX Cryptalk yang kedua kali ini menjadi ruang diskusi dua arah antara kami sebagai penyelenggara infrastruktur dengan anggota kami, yang turut disimak oleh OJK dan Komisi XI DPR RI.

"Diskusi dan interaksi yang terjalin membahas mengenai implikasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap aktivitas usaha sehari-hari, dinamika, tantangan, serta pertanyaan yang dihadapi pelaku industri dalam merespons penyesuaian regulasi tersebut," ujar Subani.