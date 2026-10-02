Ekosistem Lifestyle ala Old Shanghai di Sedayu City, dari Kuliner ke Fashion
jpnn.com, JAKARTA - Old Shanghai di Sedayu City Kelapa Gading, Jakarta, sedang berupaya memperbanyak alasan bagi orang untuk mengunjunginya.
Jika sebelumnya destinasi itu lebih dikenal sebagai tujuan wisata kuliner, budaya, hiburan, dan festival tematik bergaya Tionghoa modern (Chinatown), pada Oktober 2026 ini kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) tersebut mengusung format yang lebih luas.
Kuliner, fashion, dan retail mulai bertemu dalam satu kawasan. Perubahan itu terlihat dari dua agenda yang berlangsung nyaris bersamaan.
Ada Chatuchak Market hadir pada 7-18 Oktober 2026. Tiga hari setelah pembukaan bazar tersebut, BAIQ Market mulai beroperasi pada 10 Oktober.
Kombinasi keduanya menciptakan pola aktivitas baru.
Pengunjung pun bisa datang untuk mencari makanan, berpindah ke area fashion, kemudian menghabiskan waktu di tenant permanen Old Shanghai.
Model seperti itu penting bagi destinasi berbasis kawasan. Sebuah tempat tidak lagi hanya bergantung pada satu aktivitas utama, tetapi membangun beberapa alasan berbeda bagi pengunjung untuk tinggal lebih lama.
Sebenarnya Old Shanghai telah memulai pola tersebut sejak dibuka pada 2022. Selain menawarkan kuliner, kawasan itu juga menyediakan grocery shopping, area retail, dan berbagai agenda publik.
Old Shanghai di Sedayu City Kelapa Gading, Jakarta, sedang berupaya memperbanyak alasan bagi orang untuk mengunjunginya di antaranya Kuliner dan fashion.
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