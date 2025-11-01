Ekraf di Jawa Tengah Tumbuh Pesat, Cita-Cita Gubernur Luthfi Terwujud
jpnn.com - SEMARANG - Ekonomi kreatif atau ekraf di Jawa Tengah mulai terwujud. Itu sejalan dengan cita-cita Gubernur Ahmad Luthfi yang pengin banget menjadikan Jateng sebagai Provinsi Ekraf.
Pertumbuhan ekonomi kreatif di provinsi ini terus tumbuh secara signifikan.
Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan ekspor ekraf terbesar kedua secara nasional. Pada semester I-2025 nilainya sekitar Rp53 triliun.
Berikutnya secara investasi, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jawa Tengah merupakan provinsi dengan investasi sektor ekraf terbesar ketiga. Jumlahnya Rp11,45 triliun pada semester I-2025.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Jawa Tengah menunjukkan progres yang signifikan perkembangan ekonomi kreatifnya. Baik dari investasi, ekspor, maupun jumlah pegiat ekonomi kreatif.
"Harapannya ekraf dari Jawa Tengah juga akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” kata Riefky saat menghadiri puncak perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (31/10) malam.
Dia berharap capaian itu terus mengalami itu peningkatan hingga akhir tahun. Sebab, Presiden Prabowo juga telah menetapkan Jawa Tengah sebagai salah satu dari 15 provinsi pengembangan ekraf prioritas.
Menurut Riefky, subsektor fesyen, kriya, dan kuliner masih mendominasi ekspor produk ekraf dari Jawa Tengah dan Indonesia. Ia berharap ke depan yang bertumbuh pesat adalah subsektor game, musik, film dan film animasi.
Kecamatan Berdaya merupakan sentral pengembangan ekraf yang mengakomodir pegiat ekraf.
