Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang Ditahan, Kuasa Hukum Bakal Tempuh Langkah Ini
jpnn.com - Tim kuasa hukum mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengajukan upaya penangguhan penahanan kliennya terkait kasus pencucian uang.
Sitti Husniah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tahti Polda Sulawesi Selatan setelah diperiksa penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri pada Senin (26/10/2026).
Tim kuasa hukum Husniah, Mahyuddin Jamal didampingi Adhi Bintang dan Andi Imran mengaku akan koordinasi dulu dengan kliennya terkait langkah hukum yang akan ditempuh.
"Upaya hukum yang segera kami lakukan ada beberapa, tapi yang paling pertama mungkin kami ajukan penangguhan penahanan dulu kepada beliau. Karena, itu diatur oleh KUHAP," kata Jamal di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin.
Permohonan pengajuan penangguhan penahanan rencananya diajukan pada Selasa 27 Oktober 2026.
"Insyaallah, besok kami ajukan (penangguhan)," kata Jamal.
Salah satu pertimbangan mengajukan penangguhan penahanan karena kondisi kesehatan kliennya terganggu.
Husniah Talenrang diketahui memiliki riwayat penyakit maag akut yang tidak memungkinkan ditahan.
Tim kuasa hukum mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengajukan upaya penangguhan penahanan kliennya terkait kasus pungli hingga pencucian uang.
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