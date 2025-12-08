Eks Drummer God Bless Yaya Moektio Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Mantan drummer band legendaris God Bless, Yaya Moektio, meninggal dunia pada Senin (8/12) pukul 04.00 WIB, setelah berjuang melawan komplikasi serius akibat usus buntu.

Jenazah Yaya dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Menurut penuturan putra Yaya, Rama Moektio, semula ayahnya beberapa kali dirawat karena diduga terkena penyakit lambung.

“Ternyata penyakit ini usus buntu dasarnya, tetapi enggak dirasa sama Papa,” kata Rama.

Dia menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir sang ayah sudah beberapa kali masuk rumah sakit, karena gejala yang muncul mirip asam lambung atau maag.

Akhirnya, kondisi usus buntu itu pecah dan memicu peradangan kronis yang kemudian menyebar ke organ vital lainnya.

Rama menyebut bahwa nanah dan bakteri telah menyebar ke paru-paru dan ginjal.

“Setelah pecah, nanahnya menyebar — jadi bakteri dan infeksi di mana-mana. Sudah mulai naik ke paru, terus turun ke ginjal,” ujarnya.