Eks Hakim Agung soal Kasus Nadiem: Pidana Korupsi Juga Bisa karena Kelalaian

Eks Mendikbudristek Nadiem Makariem. Ilustrasi Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Mantan hakim agung Gayus Lumbuun berpandangan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi, tidak harus dengan melihat adanya aliran dana ke dirinya sendiri.

Jika ada pihak lain yang diuntungkan secara melawan hukum, maka orang tersebut tetap bisa diproses hukum.

Hal ini disampaikan Gayus menjawan pertanyaan apakah seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika tidak menerima uang dari sebuah proyek yang diduga ada unsur korupsinya.

Sebelumnya, pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris, mengungkapkan, tidak ada satu sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang terkait pengadaan laptop chromebook. Termasuk tidak ada bukti ada unsur Nadiem memperkaya diri.

Gayus mengatakan, merujuk pasal 2 dan 3 UU Tipikor, ketentuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kalaupun benar Nadiem tidak punya niat jahat atau tidak menerima uang dari proyek tersebut, tetapi ada pihak yang menikmati keuntungan.

Karena itu, menurut Gayus, maka Nadiem tetaplah terkait.

“Mens rea (niat jahat) itu tidak berdiri sendiri, tetapi bentuk actus reus (tindakan bersalah), yaitu tindakan-tindakan walaupun dia lalai, tidak sengaja tetapi jelas merugikan negara. Walaupun Nadiem tidak menikmati atau tidak punya niat tetapi membuat kerugian negara,” papar Gayus yang sekarang bergelut di dunia akademik menjadi dosen pengajar ini.

