menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Ini Kriminalisasi

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Ini Kriminalisasi

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Ini Kriminalisasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Febrie Adriansyah saat masih menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Febrie Adriansyah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin serta segenap insan adyaksa.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

”Saya mohon maaf kepada pimpinan, Pak Presiden, Pak Jaksa Agung serta rekan-rekan kejaksaan,” kata Febrie, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

Dia menegaskan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan semua hal terkait dirinya yang memicu kegaduhan belakangan ini.

“Izinkan saya membuktikan kebenaran sesuai fakta-fakta hukum nanti,” ucapnya.

Febrie merasa dikriminalisasi atau dizalimi usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

Baca Juga:

Dia menilai alat bukti yang diajukan jaksa pemeriksa masih perlu didalami dan dikonfirmasi sehingga belum cukup untuk dilakukan penahanan.

Selain itu, kata dia, penyidik seharusnya melakukan eskpos berulang kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI