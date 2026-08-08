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Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersenyum Tipis saat di Kejagung

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersenyum Tipis saat di Kejagung
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Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (tengah), digiring oleh petugas untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/8/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tampak tersenyum tipis saat dibawa petugas di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Febrie yang berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dibawa ke Kejagung untuk diperiksa sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut Febrie dicecar puluhan pertanyaan saat diperiksa tim penyidik Kejagung atau Tim 9.

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"Yang jelas lebih dari 20 pertanyaan," kata Anang Supriatna saat pemeriksaan Febrie Adriansyah di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, hingga sekitar pukul 18.45 WIB, pemeriksaan terhadap Febrie masih berlangsung.

Anang menjelaskan Tim 9 pada Jumat dijadwalkan memeriksa lima saksi. Namun, hanya tiga saksi yang hadir, termasuk Febrie Adriansyah dan Nurman Herin yang juga berstatus tersangka dalam perkara TPPU.

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"Saudara FA (Febrie Adriansyah) dan saudara NH (Nurman Herin), dan yang bersangkutan diperiksa dalam dua kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi," tuturnya.

Terhadap dua saksi yang tidak hadir, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tampak tersenyum tipis saat dibawa petugas di Kejagung.

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