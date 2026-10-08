Eks Jampidsus Febrie Disebut Memeras Orang Ini Rp55 Miliar, Kasusnya Besar

jpnn.com - Eks Jampidsus Febrie Adriansyah didakwa melakukan pemerasan Rp55 miliar terhadap saksi kasus besar korupsi PT Asuransi Jiwasraya Tan Kian.

Nilai uang pemerasan terhadap Tan Kian tak tanggung-tanggung, yakni lima juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar.

Jaksa Utama Madya Agus Sahat mengatakan perbuatan tersebut diduga dilakukan saat Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung pada 2020.

Dalam dakwaan dijelaskan bahwa Febrie menggunakan perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang untuk menekan Tan Kian agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

"Telah memaksa Tan Kian memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu Tan Kian memberikan uang lima juta dolar Singapura," ujar Agus Sahat saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/10/2026).

JPU Agus menyebut Ferry menemui Tan Kian di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan dan menyampaikan ancaman bahwa Tan Kian bisa menjadi tersangka.

Tan Kian yang dalam dakwaan disebut merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara Jiwasraya kemudian merasa tertekan dan menyanggupi permintaan penyerahan uang tersebut.

Menurut JPU, uang lima juta dolar Singapura itu diserahkan secara bertahap. Setelah menerima uang tersebut, Ferry kemudian melaporkannya kepada Febrie.