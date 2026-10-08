Eks Kadisbun Sumsel Ungkap Hak Plasma di Sidang Kredit Rp922 Miliar Bank Pelat Merah

jpnn.com - Mekanisme kepemilikan plasma menjadi salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank pelat merah kepada PT BSS dan PT SAL.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menghadirkan lima orang saksi, salah satunya mantan Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fachrurozi.

Di hadapan majelis hakim yang diketahui Fauzi Isra, Fachrurozi menjelaskan keterlibatan dalam pembahasan program plasma masyarakat yang berkaitan dengan PT BSS dan PT SAL.

Fachrurozi mengatakan dirinya menjabat sebagai Kadisbun Sumsel pada 2012. Saat itu, ia masih terlibat dalam Panitia B yang membahas persoalan plasma masyarakat.

"Saya jabat Kadisbun tahun 2012, masih ikut bentuk Panitia B terkait plasma masyarakat," kata Fachrurozi, Kamis (8/10/2026).

Ia menerangkan, masyarakat sudah memiliki hak atas plasma setelah tanaman sawit mencapai usia 49 bulan dan dinyatakan lulus.

Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai identitas peserta plasma maupun asal desa masing-masing peserta, Fachrurozi mengaku tidak lagi mengingat secara rinci.

"Untuk siapa saja peserta plasma dan dari desa mana saja, saya tidak ingat," kata Fachrurozi.