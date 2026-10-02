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Eks Kadispora Tangsel Mukroni Kini Bertugas di BKPSDM

Eks Kadispora Tangsel Mukroni Kini Bertugas di BKPSDM
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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin saat memberikan keterangan pers di Tangsel, Rabu (8/7). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan perpindahan Mukroni dari jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), bukan disebabkan persoalan dalam pekerjaan.

Mukroni kini mendapat penugasan sebagai staf di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin mengatakan perpindahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pribadi Mukroni.

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Menurut dia, Mukroni saat ini ingin lebih fokus memulihkan kondisi kesehatan sekaligus menyelesaikan pendidikan doktoral.

"Ini sepenuhnya karena alasan pribadi, terutama kesehatan dan penyelesaian pendidikan S3," kata Asep saat memberikan keterangan, Kamis (1/10).

Dia menegaskan tidak ada masalah dalam pelaksanaan tugas Mukroni selama menjabat sebagai Kepala Dispora Tangsel.

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Dia menyebut Pemkot Tangsel tetap mengapresiasi dedikasi Mukroni selama memimpin organisasi perangkat daerah tersebut.

"Untuk pekerjaan, tidak ada persoalan. Pak Wali Kota sangat mengapresiasi dedikasi beliau," ujar Asep.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan perpindahan Mukroni dari jabatan Kadispora bukan disebabkan persoalan dalam pekerjaan.

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