Eks Kapolda Banten Jadi Kapolri, Gubernur Andra Soni Ungkap Sosok Suyudi
jpnn.com, SERANG - Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Andra, amanah baru bagi mantan Kapolda Banten tersebut diharapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas terutama dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Kami ucapkan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto semoga senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam bertugas," ucap Andra kepada JPNN, Kamis (1/10).
"Beliau merupakan mantan Kapolda Banten yang juga kami anggap sebagai bagian dari masyarakat Banten," sambungnya.
Dia mengungkapkan mengenal sosok Suyudi sejak menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Sosok Suyudi, kata Andra, merupakan figur pemimpin yang gemar turun ke bawah, merangkul ulama, dan aktif merajut silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Jadi, yang paling saya ingat, beliau begitu dekat dengan para kiai serta rutin bersilaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten, instansi vertikal, dan masyarakat luas," ujarnya.
"Beliau sosok yang tegas, tetapi tetap humanis. Ketegasan beliau sangat dirasakan satu, di antaranya menjaga stabilitas maupun keamanan iklim investasi," imbuh dia.
Gubernur Banten Andra Soni ungkap sosok Jenderal Suyudi Ario Seto saat bertugas di Tanah Jawara.
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