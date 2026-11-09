Eks Kapolri Idham Azis Tak Hadiri Pertemuan dengan Prabowo, Mendagri Tito Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi terkait ketidakhadiran mantan Kapolri Idham Azis saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengundang 10 mantan Kapolri beserta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediamannya di Hambalang pada Minggu kemarin.

Menurut Tito, dirinya hanya hadir dan tidak mengetahui mengenai ketidakhadiran Idham.

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“Saya enggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, sudah itu saja,” ucap Tito di Istana Negara, pada Senin (9/11).

Dia menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo bersama para mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat, pada Senin (9/11).

Menurut Tito, PP Polri (Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia) diundang oleh Prabowo ke Hambalang.

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“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain,” ucap Tito.

Tito menjelaskan bahwa pertemuan itu membahas berbagai hal termasuk penyadapan terharap Prabowo.