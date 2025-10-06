Eks Karyawan Ashanty Diduga Gelapkan Dana Miliaran demi Perawatan DNA Salmon

jpnn.com - Selebritas Ashanty kini tengah berseteru dengan eks karyawannya, Ayu yang diduga melakukan penggelapan dana perusahaan senilai miliaran rupiah.

Salah satu karyawan Ashanty bernama Aris yang mengetahui adanya dugaan penggelapan tersebut hanya memberikan jawaban singkat seraya tertawa saat ditanya mengenai hal tersebut.

Menurut Aris, Ayu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, salah satunya perawatan kecantikan.

"Salah satunya, pengakuan dia, kalau dari cek di mutasinya, ya, untuk perawatan," kata Aris saat ditemui di Radio Dalam, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Aris membeberkan eks karyawan Ashanty tersebut menghabiskan biaya puluhan juga untuk menjalani sederet perawatan.

Adapun salah satunya yakni perawatan DNA Salmon yang biaya prosedurnya ditaksir menghabiskan dana puluhan juta.

"Ya, puluhan juta lah untuk suntik apa... DNA Salmon, salah satunya," imbuhnya.

Selain untuk perawatan kecantikan, Aris menduga dana tersebut untuk memenuhi ego gaya hidup Ayu.