Eks Karyawan Ashanty Ditahan, Kuasa Hukum Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara penyanyi Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa kini memasuki babak baru.

Pasalnya, Ayu Chairun Nurisa telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan.

Penahanan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan pihak Ashanty atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan.

Baca Juga: Eks Karyawan Ashanty Dilaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Kuasa hukum Ayu Chairun Nurisa, Stifan Heriyanto lantas mengonfirmasi kabar penahanan kliennya itu.

"Iya sudah ditahan dua hari lalu," ujar Stifan Heriyanto saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (27/10).

Terkait penahanan kliennya itu, tim kuasa hukum Ayu lantas tak tinggal diam.

Stifan Heriyanto mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

"Rencana hari ini kami pengajuan penangguhan," ucap Stifan Heriyanto.