Eks Kasat Reskrim Jakpus Dihukum Ringan, Kuasa Hukum Korban Minta Pembenahan Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum C. Wicaksana Albert Sinay mengaku kecewa terhadap putusan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra.

Albert menegaskan putusan Roby lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang dilayangkan.

Adapun Roby Heri Saputra dinyatakan terbukti melanggar kode etik Polri.

Roby dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi Polri dan pihak terkait, serta penempatan khusus selama tujuh hari.

"Dalam putusan komisi kode etik tidak ada sama sekali sanksi demosi terhadap pelanggar, sehingga korban pada prinsipnya keberatan dengan sanksi kasus etik ini," kata Albert dalam keterangannya, Minggu (4/10).

Albert mengatakan keberatan tersebut juga berkaitan dengan dugaan perselingkuhan yang disebut berujung pada aborsi.

Menurut dia, hal tersebut telah diungkapkan pihak korban dalam persidangan etik.

"Apalagi korban dalam persidangan sudah mengungkap persangkaan tentang selingkuh yang berujung aborsi," ujar Albert.