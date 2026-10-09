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Eks Ketua Golkar Makassar Gabung Demokrat Lagi, Bawa Gerbong?

Eks Ketua Golkar Makassar Gabung Demokrat Lagi, Bawa Gerbong?
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Munafri Arifuddin (ketiga kiri) menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) diberikan Ketua Demokrat Sulsel N'matullah Erbe (kedua kiri) didampingi jajaran pengurusnya di sela kegiatan pendidikan politik pengurus Partai Demokrat di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2026). ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bergabung lagi dengan Partai Demokrat Sulawesi Selatan setelah memastikan meninggalkan Partai Golkar.

Mantan Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu juga menyampaikan terima kasih kembali diterima di parpol berlambang bintang mercy.

"Saya sampaikan terima kasih sudah mau menerima saya bergabung di Partai Demokrat Sulawesi Selatan," kata Appi -sapaan Munafri seusai menerima kartu anggota Partai Demokrat di Makassar, Kamis (8/10/2026).

Appi menyebut ada sejarah panjang mengapa memilih kembali ke Partai Demokrat. Dia menyebut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono pernah mengakomodirnya saat maju dalam Pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada sebelumnya, hingga terpilih menjadi menjadi wali Kota pada pilkada berikutnya.

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"Saya ada sejarah dengan Partai Demokrat. Dulu itu saya pernah bergabung dengan Demokrat, lalu dua kali saya mengikuti Pilkada itu disupport oleh Partai Demokrat, dari kalah, dan menang, alhamdulillah," tuturnya.

Appi mengatakan perpindahan partai bagi politisi merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Sebab, dalam politik sifatnya selalu dinamis.

Dalam waktu dekat Appi berencana bertemu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meminta izin masuk ke dalam bagian dari internal rumah Demokrat.

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"Tentu kami minta waktu untuk ketemu. Saya belum tahu kondisi seperti apa, tapi hari ini sudah resmi menjadi kader Partai Demokrat," ujar Appi di sela-sela kegiatan Pendidikan Politik Pengurus Demokrat Sulsel itu.

Terkait spekulasi yang berkembang bahwa kepindahannya ke Partai Demokrat akan membawa gerbong dari parpol lamanya, Appi menyebut tidak ada gerbong yang dibawa.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bergabung lagi dengan Partai Demokrat Sulawesi Selatan setelah meninggalkan Partai Golkar.

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