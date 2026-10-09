Eks Ketua Hipmi Kabupaten Bandung Teddy Darmansyah Kembali Ditahan Kejaksaan

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung kembali melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Teddy Darmansyah dalam perkara Nomor 713/Pid.B/2026/PN Blb, Kamis (8/10).

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa kembali ditahan.

Kembali dibukanya perkara ini menyusul Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/PID.PLW/2026/PT BDG tertanggal 14 September 2026, yang menerima perlawanan Penuntut Umum terhadap putusan sela PN Bale Bandung.

Sebelumnya, pada 13 Agustus 2026, PN Bale Bandung mengabulkan eksepsi terdakwa dengan pertimbangan surat dakwaan dinilai kabur dan dinyatakan batal demi hukum. Putusan sela tersebut membuat terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Penuntut Umum kemudian mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Melalui Penetapan Nomor 5/PID.PLW/2026/PT BDG tertanggal 14 September 2026, Pengadilan Tinggi Bandung menerima perlawanan tersebut dan memerintahkan PN Bale Bandung untuk kembali memeriksa perkara.

Korban Apresiasi Kelanjutan Proses Hukum

Irfan Sofyan, salah satu pihak yang mengaku sebagai korban dalam perkara tersebut, menyampaikan apresiasi atas kelanjutan proses hukum dan langkah pengadilan yang kembali membuka pemeriksaan perkara.

"Kami berharap persidangan dapat berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara sehingga seluruh fakta, bukti, serta keterangan saksi dapat diuji secara terbuka dan objektif di hadapan majelis hakim," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10).