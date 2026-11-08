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Bicara soal Jenderal Listyo Sadap Presiden Prabowo, Eks Ketua MK Curigai Upaya Makar

Bicara soal Jenderal Listyo Sadap Presiden Prabowo, Eks Ketua MK Curigai Upaya Makar
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Mantan Ketua MK Arief Hidayat (tiga dari kiri) saat menghadiri kegiatan pelantikan Persatuan Alumni GMNI Jember, Sabtu (7/11/2026) petang. ANTARA/Zumrotun Solichah

jpnn.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Arief Hidayat menilai tindakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto bisa mengarah ke tindak pidana makar apabila aksi ilegal itu mengancam kedaulatan negara.

Arief menyampaikan hal itu saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, Jawa Timur, Sabtu sore (7/11/2026).

"Kalau saya melihatnya perlu diperdalam dan diteliti lagi oleh aparat penegak hukum, apakah sudah mengarah ke perbuatan makar. Itu yang penting," kata Arief.

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Menurut Arief, pengusutan kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.

Dia menilai dugaan penyadapan dapat mengarah pada tindak pidana makar apabila melibatkan pihak asing dan hasilnya digunakan untuk mengancam kedaulatan negara.

"Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo untuk apa dan apabila ada pihak asing yang terlibat maka itu sangat bahaya sekali karena dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga tindakan itu masuk dalam kategori tindak pidana makar," tuturnya.

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Walakin, apabila penyadapan terhadap tokoh organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa yang bersikap kritis dilatarbelakangi persaingan atau perebutan kekuasaan antarkekuatan politik dalam negeri, Arief menilai tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Arief yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu mengaku tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan karena merasa tidak melakukan tindakan negatif, termasuk penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, maupun korupsi.

Eks Ketua MK Prof. Arief Hidayat menilai penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa mengarah ke tindak pidana makar.

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