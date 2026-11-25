jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai cawapres usulan Presiden RI Prabowo Subianto tak perlu menyampaikan visi dan misi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal demikian dikatakan dia saat hadir rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

"Kalau untuk menyampaikan visi dan misi, tentu tidak relevan," kata dia dalam paparannya, Rabu.

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Adapun, rapat Panitia Ad Hoc Rabu ini terkait pengisian jabatan Wapres RI periode 2024-2029 yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan.

Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (23/11) kemarin telah menyerahkan surat pengusulan cawapres pengganti Gibran atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Hamdan menilai visi dan misi sudah dimiliki Presiden dan Wapres RI sebelumnya, sehingg cawapres tinggal melanjutkan hal tersebut.

"Apa yang dilaksanakan oleh wakil presiden adalah visi dan misi presiden dan wakil presiden yang sudah ada, tidak ada visi dan misi baru," kata dia.

Hamdan menilai kedua cawapres usulan Prabowo hanya bisa menyatakan kesediaan menjadi Wapres ke publik, meski tak ada ketentuan tersebut dalam aturan.