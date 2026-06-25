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Eks Ketua Ombudsman Pakai Nama Samaran John Lennon 07 hingga Hery HMI saat Terima Suap

Eks Ketua Ombudsman Pakai Nama Samaran John Lennon 07 hingga Hery HMI saat Terima Suap
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Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan Hery Susanto berjalan menuju mobil tahanan usai Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto didakwa menerima suap uang dan rumah senilai Rp 4,8 miliar pada 2013-2025. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

jpnn.com - Mantan Ketua Ombudsman RI (ORI) periode 2026 Hery Susanto disebut menggunakan beberapa nama samaran saat bertransaksi menerima suap dari perusahaan tambang.

Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (25/6/2026).

"Terdakwa berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran," ucap Arif.

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Selain nama John Lennon 07, JPU mengungkapkan beberapa nama samaran lain pada beberapa nomor telepon seluler Hery, antara lain meliputi Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.

Dalam kasus dugaan suap pada perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026, Hery didakwa menerima suap senilai total Rp 4,85 miliar.

Suap diduga diterima untuk menggerakkan Hery, yang kala itu masih menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

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Pengaturan dimaksud agar Hery menyatakan dalam LHP Ombudsman bahwa penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai perbuatan malaadministrasi.

Selain itu, agar dinyatakan pula dalam LHP adanya penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River sebagai perbuatan malaadministrasi.

Mantan Ketua Ombudsman RI (ORI) periode 2026 Hery Susanto disebut menggunakan banyak nama samaran saat menerima suap dari pengusaha tambang.

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