Eks Mendag Ikut Angkat Suara Soal Amblesnya IHSG Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut memberikan tanggapan terkait amblesnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menyentuh level 4.900, Senin (19/10).

Lutfi menilai jatuhnya indeks saham domestik pada pekan ini bukanlah sebuah kebetulan semata.

Menurut Lutfi, kondisi ini puncak dari skenario yang dirancang dengan sangat rapi oleh para investor dan institusi asing.

Dia menyebutkan aksi pelepasan dana oleh investor asing sebelumnya belum memberikan ruang yang cukup bagi para pemodal luar negeri tersebut untuk membeli kembali saham domestik di harga murah.

Situasi tersebut kemudian diduga memicu munculnya desakan dari balik layar melalui institusi raksasa asal Singapura agar MSCI mengancam penurunan kasta pasar modal Indonesia ke Standalone Market.

"Tujuannya satu, menciptakan kepanikan pasar agar harga terkoreksi tajam, lalu menyerok kembali aset-aset strategis kita di harga diskon," kata Lutfi dalam keterangan unggahannya.

Lebih lanjut, Lutfi menekankan rantaian peristiwa mulai dari isu kabut asap hingga pergerakan indeks saham bukanlah persoalan sederhana.

Hal tersebut dinilainya bukan sekadar mengenai kepatuhan ataupun isu lingkungan hidup.