Eks Mendag Ungkap Dugaan Permainan Asing di Balik Ancaman MSCI

jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti tekanan terhadap pasar modal Indonesia menyusul wacana peninjauan status oleh lembaga indeks global MSCI.

Lutfi menduga ada motif tersembunyi di balik usulan penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market langsung ke Standalone Market.

Menurutnya, wacana tersebut tidak berdasar karena Indonesia tidak pernah menerapkan kebijakan capital control yang mematok kurs resmi secara kaku di pasar keuangan.

Lutfi menyebutkan adanya pengaruh dari pihak luar, termasuk dugaan tekanan yang dilakukan oleh institusi asal Singapura seperti Temasek dan GIC terhadap MSCI.

"Di saat Singapura sibuk menggurui karena asap karhutla, permainan mereka ternyata tidak berhenti disitu," ujar Lutfi dalam video yang diunggah di Instagramnya, Senin (19/10).

Dia mengungkapkan pihak asing kini turut menyerang lantai bursa saham Indonesia melalui ancaman dari lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

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“Ingat ya, saya bicara di sini bukan untuk membela pemerintah, tetapi untuk membela negara saya sendiri,” tegasnya.

Lutfi menjelaskan Standalone Market merupakan kasta khusus yang diperuntukkan bagi negara-negara yang menerapkan kebijakan pembatasan modal atau capital control.