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Eks Mesin Gol Persija Bakal Gabung Persib Bandung? Ternyata Malah Pulang Kampung

Eks Mesin Gol Persija Bakal Gabung Persib Bandung? Ternyata Malah Pulang Kampung
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Eks penyerang Persija Jakarta Maxwell Souza. Foto: Persija

jpnn.com - JAKARTA - Spekulasi soal masa depan Maxwell Souza akhirnya berakhir.

Sempat ramai dikaitkan dengan Persib Bandung seusai berpisah dengan Persija Jakarta, bomber asal Brasil itu memilih kembali ke kampung halamannya.

Maxwell resmi bergabung dengan Operario Ferroviario Esporte Clube, kontestan Campeonato Brasileiro Serie B atau kasta kedua Liga Brasil musim 2026.

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Kepastian itu sekaligus memupus harapan publik yang menantikan sang striker tetap berkarier di Indonesia.

Operario mengumumkan kepulangan Maxwell melalui akun Instagram resmi mereka, Senin (29/6/2026).

Bagi penyerang berusia 31 tahun tersebut, kembali mengenakan seragam klub lamanya menghadirkan perasaan istimewa.

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"Saya kembali ke rumah saya. Begitulah yang saya rasakan," ujar Maxwell.

Sebelumnya, Maxwell menjadi mesin gol Persija pada Super League 2025/2026. 

Eks mesin gol Persija Jakarta itu sempat dikabarkan akan bergabung ke Persib Bandung, ternyata malah memutuskan pulang kampung.

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