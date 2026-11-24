Eks Nakhoda Persib Bojan Hodak Jadi Pelatih Malaysia, Pasang Target Besar
jpnn.com, MALAYSIA - Timnas Malaysia kini memiliki nahkoda baru. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih kepala Harimau Malaya pada Selasa (24/11/2026).
Pelatih asal Kroasia berusia 55 tahun tersebut mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Peter Cklamovski.
Bukan sosok asing bagi sepak bola Negeri Jiran, Hodak memiliki pengalaman panjang menangani klub-klub Malaysia. Bahkan, dia pernah membawa sejumlah tim meraih prestasi bergengsi sehingga dianggap memiliki modal kuat untuk membangun Timnas Malaysia.
Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi ketika menukangi Kelantan pada 2012. Saat itu, Hodak menciptakan prestasi luar biasa dengan mempersembahkan tiga gelar sekaligus, yakni Liga Super Malaysia, Piala FA, dan Piala Malaysia.
Kesuksesan tersebut berlanjut ketika dirinya menangani Johor Darul Ta'zim (JDT). Hodak sukses membawa klub meraih gelar Liga Super Malaysia 2014.
Tidak hanya itu, Kuala Lumpur City FC juga merasakan sentuhan tangan dinginnya. Hodak berhasil mempersembahkan trofi Piala Malaysia 2021 dan mengantarkan klub tersebut mencapai final Piala AFC 2022.
Pengalaman Hodak ternyata tidak sebatas menangani klub. Dia juga pernah dipercaya memimpin Timnas Malaysia U-19 pada periode 2017–2019.
Hodak sukses membawa tim muda Harimau Malaya menjadi juara Kejuaraan AFF U-19 2018 yang berlangsung di Surabaya, Indonesia.
Mantan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Malaysia. Pengalaman dan rekam jejak Bojan jadi alasan penunjukkan tersebut.
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