Eks NasDem Sowan ke Jokowi Sebelum Putuskan Gabung PSI

Eks NasDem Sowan ke Jokowi Sebelum Putuskan Gabung PSI

Eks NasDem Sowan ke Jokowi Sebelum Putuskan Gabung PSI
Politikus Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus. Foto: Antaranews.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks kader NasDem Bestari Barus mengaku menemui Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) sebelum bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Sebelum saya bergabung dengan PSI, saya terlebih dahulu bertemu dengan Pak Jokowi," kata Bestari kepada awak media Senin (29/9).

Dia mengaku keinginan bergabung dengan PSI ketika bertatap muka dengan Jokowi.

"Pak, saya bergabung, Pak. Begitu. Oh, dengan senang hati, beliau jawab seperti itu," kata Bestari.

Dia tidak membantah keputusan bergabung dengan PSI dengan melihat figur Jokowi. Terlebih, eks Gubernur Jakarta itu pernah memimpin negara selama dua periode.

"Jadi saya berpikir bahwa ini patut untuk ke depan saya dengar pengalaman-pengalaman beliau, belajar dari pengalaman-pengalaman beliau, kemudian diaplikasikan dalam setiap langkah gerak partai PSI untuk masyarakat, itu saja," kata dia.

Sebelumnya, PSI mengumumkan kepengurusan periode 2025-2030 di The Club Djakarta Theter, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) malam.

Politikus senior PSI Raja Juli Antoni menjadi pihak yang mengumumkan struktur kepengurusan di bawah ketua umum Kaesang Pangarep.

Eks kader NasDem Bestari Barus menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi menyambut positif langkah eks DPRD Jakarta itu bergabung ke PSI.

