Eks Penggawa PSG Layvin Kurzawa Sudah Tiba di Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Bek Kiri Perancis Layvin Kurzawa makin dekat dengan Persib Bandung untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.
Layvin Kurzawa dikabarkan sudah tiba di Bandung melalui Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung pada Kamis (22/1/2026) malam.
Dalam unggahan foto yang beredar di media sosial, tampak sosok Layvin Kurzawa mengenakan jaket bermotif dengan celana panjang berwarna hitam. Kurzawa tampak tengah mengambil barang-barangnya di security check point (SCP).
Berdasarkan informasi yang diterima, Layvin Kurzawa tengah menjalani serangkaian proses perekrutan pemain baru klub Persib Bandung.
Kurzawa kabarnya diperkenalkan kepada tim dalam sesi latihan.
Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu akan menjalani tes medis, dan kemudian tandatangan kontrak. Rangkaian proses ini rencananya dilaksanakan hari ini atau pada Jumat (23/1).
Sementara, Kurzawa akan diumumkan secara resmi sebagai rekrutan anyar, dalam waktu dekat. Proses perkenalan pemain akan lebih dulu diumumkan melalui media sosial resmi Persib.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) ikhwal kedatangan Leyvin Kurzawa ke Bandung.
Bek Perancis Layvin Kurzawa dikabarkan sudah tiba di Bandung dan segera menandatangani kontrak dengan Persib Bandung.
