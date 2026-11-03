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Eks Pengurus PPP Nilai Mardiono Tak Punya Wewenang Copot Agus dan Gus Yasin

Eks Pengurus PPP Nilai Mardiono Tak Punya Wewenang Copot Agus dan Gus Yasin
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Eks elite PPP M. Thobahul Aftoni. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PPP periode 2020-2025 Thobahul Aftoni bersuara keras menyikapi langkah ketum partai berlambang Kabah Muhamad Mardiono yang mencopot Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari struktur kepengurusan parpol.

"Mardiono itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberhentikan pengurus PPP di semua tingkatan," kata dia kepada awak media, Selasa (3/11).

Aftoni menyebutkan Mardiono tak punya wewenang mencopot anggota PPP dari pusat sampai cabang.

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"Sebenarnya dia enggak punya wewenang untuk itu," katanya.

Aftoni menjelaskan Mardiono bukan Ketum PPP terpilih hasil Muktamar X, karena forum justru menunjuk Agus Suparmanto. 

"Mardiono hanya main klaim sepihak," katanya.

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Dia nengatakan klaim terpilih Muktamar X kemidian dibawa Mardiono untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menerbitkan SK pada 1 Oktober 2025. 

Namun, Aftoni menyebut SK Kemenkum menuai protes dan penolakan DPW serta DPC PPP se-Indonesia, karena bukan mencerminkan hasil Muktamar X. 

Eks pengurus DPP PPP Thobahul Aftoni menilai Mardiono tak punya wewenang dalam mengganti pengurus partai yang saat ini menjabat.

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