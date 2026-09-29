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Eks Pimpinan Ponpes Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Santriwati Diperiksa Polisi, Lihat

Eks Pimpinan Ponpes Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Santriwati Diperiksa Polisi, Lihat
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Oknum mantan pimpinan ponpes di wilayah Desa Bungkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB inisial IM (Topi putih) saat menjalani pemeriksaan terkait kasus pelecehan terhadap santriwati, di ruang penyidik unit PPA Polresta Lombok Tengah, Senin (28/9/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.

jpnn.com - Mantan pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Desa Bungkate berinisial IM diperiksa penyidik Polresta Lombok Tengah atas dugaan pelecehan seksual terhadap belasan santriwati.

"Hari ini (Senin) terlapor dan istrinya sedang menjalani pemeriksaan," kata Kasi Humas Polresta Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi di Lombok Tengah, Senin (28/9/2026).

Pemeriksaan terhadap eks pimpinan ponpes di wilayah Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat itu terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap santriwatinya.

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"Sebelumnya mereka dijadwal diperiksa pada pekan lalu, namun karena sakit tidak bisa hadir dan pemeriksaan dilakukan hari ini," ujarnya.

Terduga pelaku yang akrab disapa Abah tersebut diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) cukup lama, sejak sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 18.20 Wita.

Dalam pemeriksaan, terlapor didampingi istrinya serta kuasa hukum selama menjalani proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

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Kuasa hukum terlapor, Yuda Aditia mengatakan kehadiran kliennya dalam pemeriksaan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini sebagai bentuk kooperatif kami dalam menghadapi proses hukum," katanya.

Eks pimpinan ponpes di wilayah Desa Bungkate berinisial IM diperiksa penyidik Polresta Lombok Tengah atas dugaan pelecehan seksual terhadap belasan santriwati.

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