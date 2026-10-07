Eks Pimpinan Ponpes Tersangka Kekerasan Seksual terhadap Santriwati Terancam 15 Tahun Penjara

jpnn.com - Eks pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial MIS di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati terancam pidana 15 tahun penjara.

"Sesuai pasal yang diterapkan dalam penetapan tersangka, MIS terancam hukuman 15 tahun penjara," kata Kepala Seksi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi melalui sambungan telepon, Selasa (6/10/2026).

Pasal yang diterapkan dalam penetapan MIS sebagai tersangka berkaitan dengan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dan/atau Ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 417 dan/atau Pasal 418 Ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyesuaian Pidana.

Lalu Brata menerangkan penerapan pasal pidana berlapis itu muncul dari hasil gelar perkara di tingkat penyidikan.

Perihal Pasal 76E Juncto Pasal 82 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan melakukan kekerasan, ancaman, paksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sementara Pasal 417 dan Pasal 418 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan menggerakkan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta pencabulan terhadap anak dalam hubungan tertentu, termasuk anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasan untuk diasuh atau dididik.

Selain itu, Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya.

Ancaman pidana dapat diperberat sepertiga apabila perbuatan dilakukan lebih dari satu kali atau terhadap lebih dari satu orang serta apabila korbannya merupakan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g sehingga ancaman hukuman paling lama menjadi 15 tahun penjara.