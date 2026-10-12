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Eks Pj Gubernur Bantah Ada Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas di DTPHBun Sulsel

Eks Pj Gubernur Bantah Ada Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas di DTPHBun Sulsel
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Ilustrasi Pengadilan. Foto : ANTARA/Livia Kristianti

jpnn.com, MAKASSAR - Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin (12/10).

Dalam kesaksiannya Bahtiar menjelaskan secara runut disertai data data, dokumentasi serta hasil pertemuan sejak dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel 5 September 2023.

Termasuk program pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.

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Ia menegaskan, dirinya tidak pernah cawe-cawe apalagi menitipkan proyek ataupun mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjalankan pengadaan teknis di Dinas DTPHBun tersebut.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU), Bahtiar menyatakan tidak pernah menitipkan proyek pengadaan bibit nanas kepada OPD saat masih menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Saya pastikan tidak ada titipan, di 12 September 2023 saat rapat bersama OPD,” kata Bahtiar dalam persidangan.

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Bahtiar juga menegaskan tidak pernah memberikan perintah ataupun melakukan intervensi dalam perencanaan program pengadaan bibit nanas di Dinas DTPHBun.

Bahtiar menyatakan, bahwa program pengadaan bibit nanas tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan teknis Dinas DTPHBun.

Dalam kesaksiannya, Bahtiar juga mengaku tidak mengetahui adanya kenaikan anggaran di DTPHBun Sulsel

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