Eks Plt Bupati Sabu Raijua Tersangka Korupsi, Langsung Ditahan

jpnn.com - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabu Raijua, Provinsi NTT menetapkan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sabu Raijua periode 2014–2019 Nicodemus N. Rihi Heke, sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian modal usaha kepada CV MZ untuk pengelolaan pabrik pengolahan rumput laut pada 2017.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT A.A. Raka Putra Dharmana di Kupang, Senin (16/1/2026) mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Kejari Sabu Raijua memeriksa Nicodemus di Kantor Kejati NTT, setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, hari ini penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua telah menetapkan tersangka atas nama Drs. Nicodemus N. Rihi Heke selaku mantan Plt Bupati Sabu Raijua periode 2014–2019," kata Raka.

Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Nicodemus selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang untuk kepentingan penyidikan.

Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

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Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perkara dugaan korupsi pemberian modal usaha untuk pengelolaan pabrik pengolahan rumput laut tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.885.914.545.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, Raka mengatakan penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa dan mencermati seluruh alat bukti yang ada.