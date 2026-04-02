menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Eks Rekan Setim Lionel Messi Bawa Motivasi Besar ke Persija

Eks Rekan Setim Lionel Messi Bawa Motivasi Besar ke Persija

Eks Rekan Setim Lionel Messi Bawa Motivasi Besar ke Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jean Mota. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang asal Brasil Jean Mota membawa motivasi besar ke klub raksasa Super League Persija Jakarta.

Mantan rekan satu tim Lionel Messi itu siap menularkan semangat dan mental juara ke dalam skuad Persija.

Mota dan Messi pernah berbagi ruang ganti dan lapangan yang sama pada pertengahan 2023.

Mota membela Inter Miami CF di Major League Soccer (MLS) pada 2022–2024. Dia sempat satu tim Lionel Messi pada pertengahan 2023.

Bagi Mota, pengalaman itu tidak hanya sekadar bagian dari perjalanan karier, melainkan kenangan yang akan ia simpan sepanjang hidup.

“Berbagi lapangan dengan Messi adalah sesuatu yang akan saya bawa seumur hidup. Itu hal luar biasa dalam karier saya. Saya sangat bersyukur atas kesempatan itu. Itu adalah masa yang indah, dan saya belajar banyak darinya,” ujarnya.

Mota pun menyoroti sosok Messi sebagai pribadi yang menginspirasi. Kesempatan menyaksikan langsung keseharian sang legenda menjadi pelajaran penting yang membentuk perspektifnya sebagai pesepak bola profesional.

“Dia bukan hanya atlet besar, tetapi juga pribadi yang hebat. Saya bisa melihat kesehariannya, dan itu menjadi pelajaran besar bagi saya,” ujar pemain berusia 32 tahun tersebut.

Gelandang Brasil mantan rekan Messi itu membawa motivasi besar ke klub raksasa Super League Persija Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI