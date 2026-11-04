Eks Tim Mawar Sebut Prabowo Sudah Sadar Ada Pengkhianat Sejak 2025

jpnn.com, JAKARTA - Eks pasukan Tim Mawar Fauka Noor Farid menilai Presiden RI Prabowo Subianto telah menyadari adanya potensi pengkhianatan dari lingkungan terdekat sejak tahun lalu. Hal itu merujuk pada indikasi yang muncul saat gelombang demonstrasi pada 2025.

"Karena di lingkungan terdekat ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya sudah pernah mengingatkan, dan Pak Prabowo pun tahu risiko dan sudah menyadari ada pengkhianatan di lingkungan beliau. Kegiatan ini sudah terindikasi saat demo pada 2025 tahun lalu," kata Fauka saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (4/11).

Pernyataan itu disampaikan Fauka merespons penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh negara. Ketiga tersangka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Menurut Fauka, penyadapan yang dilakukan sejak 2025 hingga 2026 itu tidak dapat dipandang sebagai serangan personal semata. Ia mengingatkan, informasi hasil sadapan berpotensi menjadi ancaman negara apabila diserahkan kepada pihak yang tidak berhak.

"Jadi, ketika presiden, pejabat negara disadap itu jangan dipikir hanya untuk menyerang secara pribadi. Kalau informasi ini diberikan kepada musuh bisa mengancam negara," ujarnya.

Fauka menilai Prabowo tidak mengambil langkah gegabah dengan memberhentikan para tersangka dari jabatan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Presiden, kata dia, memilih mempercayakan penanganan kasus kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajarannya.

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"Karena ini menyangkut negara, bukan pribadi Presiden seorang. Terbukti sebelum akhirnya Mabes Polri memberikan pernyataan kemarin tidak ada kegaduhan internal," ujar Fauka.

Dalam konteks intelijen, Fauka menjelaskan penyadapan kerap digunakan untuk memetakan kelemahan lawan dengan mengumpulkan informasi dalam rentang waktu tertentu. Informasi semacam itu, lanjutnya, berbahaya karena dapat dimanipulasi dan berpotensi membocorkan rencana kebijakan pemerintah.