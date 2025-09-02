Eks Tim Mawar Serukan Semua Elemen Bangsa Jaga Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Fauka Noor Farid sebagai Kepala Timsus08 yang juga eks anggota Tim Mawar Kopassus menyerukan semua elemen bangsa tetap jaga persatuan.

Hal ini disampaikan sesaat setelah mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo pada Senin, (1/9). Dia menjelaskan Indonesia adalah negara damai yang sejak lama menjadi contoh tentang Kebhinekaan.

"Indonesia memerlukan perjuangan panjang berlumur air mata dan darah. Jangan sampai peristiwa yang terjadi hari-hari ini justru membuka celah bagi mereka yang haus keributan dan haus kekuasaan, membuat onar, atau bahkan memecah belah kita, kemudian dibiarkan hancur,” kata Fauka dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9).

Baca Juga: Fauka Noor Farid dan Hercules Hadir Pelantikan GRIB di Medan

Menurutnya, kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan langkah strategis memerangi praktik korupsi yang merugikan bangsa.

“Karena kecintaan Presiden kepada rakyat, beliau menjadi Pemimpin bangsa yang paling berani membongkar kasus koruptor besar dan jejaring oligarki. Timsus08 mengambil posisi aktif dalam mengungkap kasus mega korupsi,” tambahnya.

Fauka menyebutkan ada aspirasi dan kritik dari warga terhadap kebijakan yang dinilai kurang sesuai, hal ini harus disampaikan secara baik dan benar, tidak menggunakan kekerasan dan perilaku lainnya yang bersifat dapat membawa kerusakan.

“Penyampaian kritik harus dilakukan dengan baik, tidak anarkis, tidak provokatif, tidak sampai merusak fasilitas ekonomi yang itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan permusuhan. Tidak ada yang mau mengekang ekspresi, kita jaga itu semua,” imbuhnya.

Selain itu, jelasnya, pendekatan yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan penanganan demonstrasi di lapangan harus mengedepankan rasa humanis dan tenggang rasa.