Eks Wapres Buka-bukaan Gaji Menteri, Pejabat BUMN & Anggota DPR

JK meminta pemerintah mempertimbangkan opsi pemotongan gaji menteri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar mempertimbangkan wacana pemotongan gaji menteri.

JK sapaan Jusuf Kalla ini menilai besaran gaji menteri saat ini relatif tidak tinggi, sehingga dia tidak mendukung wacana itu.

"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp 19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” kata JK di Jakarta, Minggu (22/3).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menjelaskan besaran gaji menteri relatif kecil dibandingan gaji pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anggota DPR.

"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujarnya.

JK menambahkan menteri tidak menerima tunjangan seperti yang kerap dipersepsikan publik. 

JK mengatakan yang ada hanyalah biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas.

"Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja," katanya

