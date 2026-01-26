Eks Warpres RI Berikan Pesan ke Donald Trump, Begini Kalimatnya
jpnn.com - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.
Menurut JK sapaan akrab Jusuf Kalla, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat.
Namun, ia menilai, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.
"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," kata JK dikutip Senin (26/1).
Perdamaian, JK menekankan, tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar.
Masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.
Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Donald Trump. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.
"Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," katanya.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan Dewan Perdamaian untuk Gaza tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cuaca Ekstrem Melanda Amerika Serikat, 7 Orang Dilaporkan Tewas
- Membaca Pidato Presiden Prabowo di Davos sebagai Kontra-Skema Global
- 75 Persen Masjid di RI Punya Persoalan pada Pengeras Suara
- Stres Debanking
- Kanada Mesra dengan China, Donald Trump Murka, Langsung Lontarkan Ancaman Begini
- Menlu Sugiono Ungkap Alasan dan Tugas RI Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia