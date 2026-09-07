Eksekutor Jambret WNA India di Menteng Buron, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polisi terus mengejar buron berinisial RK yang diduga kuat menjadi eksekutor penjambretan HP milik WNA India di Menteng, menyusul penangkapan rekannya, NJ, yang bertindak sebagai joki motor pada Minggu (6/9).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Sang Ngurah Wiratama, menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan bagian dari komplotan spesialis yang sudah beroperasi berulang kali.

Saat ini, tim penyidik telah mengidentifikasi keberadaan RK dan optimis bisa menangkap pelaku dalam waktu dekat.

Baca Juga: Buser Polsek IB II Bekuk DPO Kasus Jambret di Palembang

“Yang merampas dari tangan korban yaitu inisial RK dan NJ ini yang menggunakan (mengendarai) sepeda motor. Mereka berdua memang sudah beroperasi berulang kali,” kata Wiratama di Jakarta, Senin.

Penyidik telah mengidentifikasi keberadaan RK dan masih melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. “Kalau RK ini sudah kita identifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tertangkap,” ujarnya.

Menurut Wiratama, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap NJ, keduanya selama ini menjalankan aksi secara bersama. Namun demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mencari kemungkinan korban lain yang pernah menjadi sasaran.

“Kami juga masih mendalami, mudah-mudahan tidak ada korban-korban berikutnya sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, NJ diketahui merupakan residivis dalam perkara serupa.